Aafrikas viibiv näitleja Henessi Schmidt haigestus malaariasse: arvasin, et mul on lihtsalt gripp

Näitleja Henessi Schmidt algatas Aafrikas heategevusorganisatsiooni Little Bridge Foundation, et aidata kogu teenitud tulu eest ehitada Ugandas valmis lastekodu, luua kogukonda juurde töökohti ning korraldada mitmeid loodussõbralikke töötubasid. Nimelt on näitleja võtnud oma südameasjaks ugandalaste elujärje parandamise.