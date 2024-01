Möödunud nädalal raputas Leedut üheksa-aastase tüdruku Agota kadumine. Laps läks kaduma pühapäeva õhtul, 7. jaanuaril Kaunases. Teisipäeval, 9. jaanuaril pidasid politsei esindajad pressikonverentsi, kus mainiti, et laual on võimalus, et tüdruk rööviti sugulaste poolt. Mitu tundi hiljem, kella 23.00 ajal leiti tüdruk elusalt umbes 1,5 kilomeetri kaugusel kohast, kus teda viimati nähti, keskealise mehe garaažist.

Juba samal päeval avaldati, et garaaž, kust Agota leiti, kuulub 1981. aastal sündinud mehele, kes sündmuskohal vahi alla võeti. Politsei avaldas, et kõnealune garaaž oli ümber ehitatud selleks, et seal kedagi hoida. Oli põhjust arvata, et mehel on vaimse tervise probleemid.