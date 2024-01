VIDEOD ⟩ Tiktoki staar Burgerimees kuulutati sotsiaalmeedias surnuks: ma ei taha isegi vabandust, ainult seda, et videod maha võetaks!

Mõned nädalad tagasi läksid TikTokis liikvele videod, et kümnete tuhandete jälgijatega tiktokker Burgerimees ehk Peeter Asu on meie hulgast lahkunud. «Kui ma praegugi räägin, tuleb nutt kurku. Ma ei taha kellelegi halba, aga miks ta minule tahab, ma ei saa aru,» on mees libavideote tõttu siiani endast väljas. Veebipolitseinik soovitab antud olukorras nendega ühendust võtta.