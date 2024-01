HALB EESKUJU NOORTELE ⟩ Psühholoog Rita Rätsep tuntud juutuuberite käitumismustrist: kui nad vabandust kirjutanud ei oleks, siis...

Sisulooja ja meelelahutaja Andrei Zevakini viimases videos astub üles maailmakuulus ja skandaalne Andrew Tate. Koos Robin Valtinguga selgitab Zevakin välja, et Tate on enda sõnul korduvalt ka Eestis viibinud. Detsembris vabandasid Zevakin ja Valting oma jälgijate eest, et pildistasid end koos Tate'iga: «Päris kindlasti me ei poolda mõtet ühe sugupoole üleolekust ega taha ühelgi moel õigustada tegusid, mida talle süüks pannakse.»