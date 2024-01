ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: vene õigeusklike veendumusest, et jumal peaks aitama ukrainlasi nottida

Kiriklikus otsuses on kirjas, et Uminski olla rikkunud preestrivannet, kui keeldus ukrainlastele surma palumast ning ta tuleks pühadest ordenitest välja visata. Otsus toimetati edasi Moskva patriarh Kirillile töölauakesele, kes on aga Putini lähemaid mängu- ning mõttekaaslasi.

Palve, kus Venemaa relvadele võitu palutakse, on patriarh Kirilli poolt muudetud Vene Õigeusu kiriku jumalateenistuse kohustuslikuks osaks, nii on preester Uminski selle teooria järgi justkui kiriku ja jumala vastu mässama hakanud, tegu on ketseriga.

Allkirjad FSB vastaste kaitseks

Tegelikult on taga kiusatud juba kümneid Vene õigeusu preestreid – selle eest, et nad on vaidlustanud kiriku ametlikku retoorikat sõja suhtes läbi palvete lugemise rahu, mitte võidu eest,

Uminski on teeninud 30 aastat Moskva Püha Kolmainu kiriku ülempreestrina, enne kui ta eile, vahetult enne õigeusu jõule vallandati.

Uminski tülitses Kirilliga juba varem, sest eelmisel aastal teatas ta, et sõjaretoorika ja "sõjaline erioperatsioon" ei ole kuidagi kooskõlas kirikliku liturgiaga.

Vene õigeusu kirik on Putini julgeoleku koostööpartner, sõge patriarh Kirill usub, et Issand Jumal isiklikult aitab ukraina rahva ära tappa.

Ta julgustas usklikke otsima preestreid, kes palvetavad pigem rahu kui võidu eest ja mõistavad, et igasugune võit on nendes sõdades alati Pyrrhose võit.

Pärast Uminski eemaldamist Püha Kolmainu kiriku ülempreestri kohalt ning asendamist Vene agressioonisõja hääleka pooldaja Andrei Tkatšoviga on 11 627 õigeusklikku allkirjastanud Uminski toetuseks avaliku pöördumise.

Vene Õigeusu Kirik Eestis on aga Kirilli juhitava verise agressorkiriku osa. Ükskõik, mil moel sealsed vaimulikud ka ei heietaks, et nad pole "sõda heaks kiitnud".

Nad ei ole sõda Ukraina vastu ka hukka mõistnud, mis tähendab, et astuvad üht jalga patriarh Kirilli inimtapjast masinavärgiga.

Selle organisatsiooni toimetamine tuleb Eesti Vabariigi pinnal ära lõpetada. Mida varem, seda parem.