PARDAKAAMERA VIDEO ⟩ Ärev hetk enne seda, kui autojuht satub Tallinna ringtee ahelavariisse

Reedel veidi enne kella kolme rääkis Põhja prefektuuri kriminalistikatalituse juht Elari Haugas, et politseinikud toimetavad veel sündmuskohal ning hetkel toimub avariiliste autode äravedu ja tee puhastamine sõidukite tükkidest. «Kõik see võtab veel aega ja arvatavasti on tee sündmuskohal vähemalt tunni või rohkemgi suletud. [...] Politsei tuletab liiklejatele meelde, et teeolud on Eesti teedel jätkuvalt keerulised. Palume kõigil liiklejatel varuda sihtkohta jõudmiseks aega ja kannatust. Oluline on arvestada talviste teeoludega – valida teeoludele vastav sõidukiirus, vältida möödasõite ja hoida pikivahet,» sõnas ta.