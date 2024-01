Eratreener Kaisa Kuusnõmm avameelselt laste saamisest: mida annaks üks laps meie ellu juurde, mida meil siiani pole?

«Ma viskan õhku küsimuse, et miks minul ja Raigol peaks olema laps? Mitte, miks meil ei ole, vaid miks meil reaalselt peaks olema?» uuris eratreener Kaisa Kuusnõmm oma ühismeedia postituses enda jälgijatelt.

«Ja siinkohal lülitage välja see ühiskondlik raam, et justkui viisakas oleks saada ja me oleme abielus ja piisavalt vanad,» soovitab ta. «Mida annaks üks laps meie ellu juurde, mida meil siiani pole?» viskab ta viimase küsimuse õhku.