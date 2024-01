RIKUTI AUTORIÕIGUSI ⟩ Tehisintellekti arendamiseks kasutati ilma loata üle 16 000 kunstniku teoseid

Soome väljaanne Helsingin Sanomat kirjutab, et avalikustatud on nimekiri kunstnikest, kelle teoseid Midjourney tehisintellekti rakenduse arendamiseks kasutatud on, seal hulgas ka Soome kunstnike Tove ja Lars Janssoni Muumisid. Janssoneid esindav Moomin Characters Oy on nimekirjaga kursis ning eitab teoste kasutamiseks loa andmist.