Bolti kulleriga toiduaineid tellinud noormees: paberkotil oli juures jõhker suitsuhais

«Tellisin laupäeva lõunal Bolt kulleriga Bolt Market Kadakast erinevaid toiduaineid – kurki, tomatit, paprikat jms,» kirjutas tallinlane Saamuel Elu24 toimetusele. «Kui need kohale jõudsid, siis oli tunda jõhkrat suitsuhaisu. Paberkotil oli ka seda väga tugevalt tunda. Kuna mina isiklikult ei salli suitsuhaisu, siis see ajab südame pahaks küll,» ütles ta lisades, et kullereid tuleks valida hoolikamalt. «Kullerid ei tohiks suitsu järgi haiseda. Loodan, et teistel on paremad kogemused kui mul.»