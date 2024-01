LIIGA SUURED REMONDIKULUD ⟩ If Kindlustus Soomes keeldub Audi ja Porsche elektriautodele kaskokindlustust müümast

Soome autoliidu ajaleht Moottori Lehti ja Helsingin Sanomat kirjutavad, et kindlustusfirma If on muutnud oma poliise ning otsustanud kaskokindlustust mitte müüa Porsche Taycani, Audi e-tron GT ja Audi RS e-tron GT mudelite elektriautodele.