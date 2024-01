ALGAB HORMOONRAVI ⟩ Laulja Kaire Vilgats taastub rinnavähist. «Hakkan sööma tablette ja saan ka kiiritust!»

Laulja Kaire Vilgats tuli oma 48. sünnipäeval välja ausa pihtimusega, et veel alles mõni aeg tagasi pidas ta võitlust rinnavähiga. «Ma tahan elada ja mida varem jaole saad, seda suurem tõenäosus on, et see välja ravitakse,» rääkis Vilgats ETV saates «Ringvaade».