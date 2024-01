«Teeolud olid äärmiselt kehvad ja ohtlikud! Suur maantee on halvas olukorras, rääkimata väikestest teedest. Kohati ongi nii, et põld ja tee on üks,» räägib viljandlanna, kes sõidab mööda Valga-Uulu maanteed Viljandi poole.