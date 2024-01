Mustvalge mark, millel on kujutatud Briti kuningannat Victoriat, kannab nime Penny Black, ja see on maailma esimene kleebitav mark, mida kasutati postisüsteemis, teatab CNN .

Ühendkuningriigis anti see esimest korda välja 1. mail 1840. 2. mail 1840 dateeritud kirja algne saaja oli William Blenkinsop Jr, 35-aastane viktoriaanliku rauatehase juhataja Bedlingtoni linnas Põhja-Inglismaal. Sotheby’s oksjonimaja sõnul on kirja saatja kohta teada vaid see, et ta postitas saadetise Londonis, mis asub Bedlingtonist 480 kilomeetrit lõuna pool, ja maksis selle eest Penny Blacki margiga, kirjutab Barrons.