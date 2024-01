NAASEB EKRAANILE ⟩ Henri Laumetsast saab «Maahommiku» reporter: öeldi, me võtame sinu, valikut mulle ei antudki

Kunagine ETV ilmateadustaja ning Raadio Elmar üks saatejuhtidest Henri Laumets annab teada, et naaseb sel aastal teleekraanile. Pakkumine tuli ootamatult ning mõtlemiseks aega ei antud, ent mees on rahul. «Naudin seda tööd ja ei tunne mingit kurvastust, et mul pole mitte ühtegi tööst vaba nädalavahetust. Nii teles kui raadios on piisav töökoormus, et mõlemat segamatult teha,» räägib Laumets õhinaga.