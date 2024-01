Robert Linna pani end näitlejana proovile kodumaises draamasarjas: mul hakkasid kohe liblikad kõhus keerlema

«Kuna ma olen üsna enesekriitiline ja pigem endasse tõmbunud inimene, siis pole mul olnud julgust näitlemise teekonda ette võtta,» räägib Robert Linna, nentides, et see on siiski tema salajane unistus. «Nüüd, kui olen muusikuna õppinud ennast laval avama ja mugavalt tundma, on kuidagi loogiline neid väikseid samme teha ka näitlemise suunal,» nendib ta.