Limon kirjutab, et Andrei ostis Ülemiste kaubanduskeskuses Rimi hüpermarketist sealiha, mille kaaluks oli pakendil märgitud 1,302 kilogrammi . «Järgmisel päeval, kui hakkasin liha lõikama, otsustasin mingil põhjusel seda kaaluda ja milline oli minu üllatus, kui nägin kaalul teistsugust numbrit,» meenutab Andrei hetke, kui kaalult vaatas 1,209 kilogrammi .

See aga ärritas tallinlast. Viimane märkis, et pole nõus õhu eest maksma. «Kuidas see võimalik on?»