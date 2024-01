Selgusid Eesti muusikaauhindade gala esimesed esinejad

Nelja nominatsiooniga Bedwettersile on esmakordne galal esinemine peale edukat aastat suure töö kulminatsioon ja autasu iseeneses. «Muusikaauhindadel saavad esineda artistid, kellel on olnud edukas aasta. Kui meid sinna kutsutakse, siis see tähendab, et meie asja on märgatud. See on meie jaoks suur tunnustus, mida me ei võta kergekäeliselt. Meie lavanumbris on pinget, põnevust ning ootusärevust – seda kõike korraga ja harmooniliselt,» kutsub bänd fänne kohapeale sõud nautima tulema.