25 VÕITU ⟩ «See kombo murdis mind!» Mälumängusaates rekordeid purustanud Tiina pidi tugevale vastasele alla vanduma

«Ma olen ka seda kunagi harrastanud ja seal saab määravaks, kes võidab ja kes kaotab, lisaks arvutamise kiirusele ka reaktsioonikiirus,» rääkis Tiina pärast viimast mängu ja lisas, et samas asjas, mis talle endalegi edu on toonud, oli vastane nüüd veelgi tugevam.