SÕJAPAANIKA ROOTSIS ⟩ Rahvas ostab kokku esmaabi- ja matkatarbeid

Rootsis Biltema kauplustes on kriisitoodete müük kahekordistunud. Keti esindaja kirjeldas Aftonbladetile, et vaevu jõuavad nad varuakud, veekanistrid, matkapliidid, gaasipaagid, tikud ja välgumihklid laost riiulitele paigutada, kui need kiiresti ära ostetakse ja riiuleid tuleb uuesti täita. Tarbijate sellise käitumise taga on avalik debatt sõja võimalikkuse üle.