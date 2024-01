«Armastuse hind» vallutas Türgis televaatajate südamed 2022. aastal, mil tõusis kohalikus telekanalis Star TV kõrgeima vaadatavusega telesaateks.

Sarja keskmes on mainekas ja võimukas perekond, mille ümber tiirleb raha ja keerulised suhted. Perepea Halis Korhand on edukas ehetärimees, kes ehitas oma äri noore mehena nullist üles. Kuigi juhtimine on nüüdseks läinud üle poeg Orhanile ja lapselaps Fuatile, mängib Halis endiselt võtmerolli oluliste otsuste tegemisel.

Perekonna must lammas on pere noorim lapselaps Ferit, kel pole huvi käia isa ja vanaisa jälgedes, vaid soovib nautida elu oma äranägemise järgi. Siiski on ta sõltuv oma pere rahalisest abist, mistõttu tal pole julgust perekonna vastu tõsiselt mässata. Väsinud oma vastutustundetust pojapoja käitumisest, otsustab perepea panna noormehe kokku rikka Gaziantepi mõisapere tütrega. Sündmused võtavad aga üllatava ja ohtliku pöörde, kui Ferit valib endale elukaaslaseks Gaziantepi mõisaperest pärit noorima õe Seyrani, mitte perepeade poolt varasemalt kokku lepitud vanima õe Suna.

Uus Türgi seriaal. Foto: Kanal 2

Sarja teine läbiv lugu räägib noorest naisest Seyranist, kes on oma isa survel sunnitud abielluma naistemehest rikka noormehe Feritiga. Seyranil on elus omad sihid ja unistused, mille teostamine nüüd abielludes kahtluse alla satub. Kas Seyran saab pärast abiellumist jätkata oma haridusteed ning kas Seyrani ja Feriti vahel on armastus üldse võimalik?

«Armastuse hind» keskendub keerukatele suhetele, reetmistele ja sügavatele saladustele, mis muudavad jäädavalt kahe õe elud. Sarja käigus põimuvad võimukonfliktid ja kättemaksuplaanid, luues kaasahaarava draama, kus sageli suisa eluohtlikud mängud võtavad ootamatuid pöördeid.

«Armastuse hind» on Kanal 2 ekraanil esmaspäevast reedeni kell 16.00 alates 11. jaanuarist.

Kanal 2 Facebooki kommentaariumis jagub seriaalisõpradel juba uuele draamasarjale palju kiidusõnu. «See on super seriaal,» ütleb üks. «Super uudis. Vaatan alati ja mis peamine, türklased oskavad häid filme teha,» leiab teine. «Väga hea film, vaatan seda Türgi kanalilt. Soovitan,» ütleb kolmas.