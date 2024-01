Kaire Vilgats seljatas rinnavähi: seekord on sünnipäeva tähistada eriti hea ja vabastav tunne

«Mul on täna sünnipäev! Ja seda tähistada on seekord eriti hea ja vabastav tunne,» kirjutab sünnipäeva tähistav laulja Kaire Vilgats ühismeedias. Ta jagab ka 10. detsembril tehtud pilti, kus pidas veel rasket võitlust vähiga. «Tänaseks on see minevik! Mul läks väga hästi.»

Postituses nendib Vilgats, et läks ise arstile, kuna tundis, et paremas rinnas on varem healoomuliseks kasvajaks tunnistatud moodustis suurenenud. Mammograaf leidis aga väikse kahtlase tüki hoopis naise vasakust rinnast.

«Kohe hakati toimetama – ultraheli, magnetresonantstomograafia, biopsia, kirurgivisiit, nukleaarmeditsiiniosakond, 19. detsembril haiglasse, lõikus, taastumine,» kirjeldab ta läbi käidud teekonda. «Kuna kasvaja oli tõesti väike, siis kogu rinda ära ei lõigatud. Siiski jäi sellest järele arm ja väike süvend, rind on väiksem,» nendib ta.

Enda loo jagamisega soovib laulja panna kõigile naistele südamele, et minna sõeluuringule. «Katsuge ise või laske oma partneril katsuda ega mingit sõlme või moodustist rinnas pole. Esimese kahtluse korral jällegi – arstile! Sest tõesti, juba nii väikese rinnavähi puhul on jama, närvikulu, arste pidi jooksmist palju.»

Ka avaldab ta tänu Mammograaf radioloogiakliiniku ja PERHi personalile ja arstidele, kes teda sel perioodil aitasid. «Jah, jäänud on veel pooleaastane tabletikuur ja kiiritusravi selleks, et vähk tagasi ei tuleks, kuid põhiline, et olen vähivaba ja terve!»