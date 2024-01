ÕNNETU JUHUS ⟩ «See kõik käis nii kiiresti, kui juba ta oligi kahjuks surnud!» Blogija Mallukas jättis hüvasti oma lemmikuga

«Olgu öeldud, et ma tean väga hästi, et kassidega kodus ei tohi akent õhutuse peale jätta ja ma ei jäta ka mitte kunagi, kui ma just ise samas ruumis ei ole. Küll aga olid lastetoas eelmine päev ööbinud mu vanemad, kes ei ole mitte iial kassidega elanud ja nii olid nad öösel akna lahti teinud,» kirjeldas blogija Mallukas ehk Mariann Treimann õõvastavat olukorda oma värskes blogipostituses, kuidas tema lemmik läks teise ilma.