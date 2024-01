«Apoliitiline. Aga siiski väga oluline. Mingi ime läbi sain oma nimele tagasi kirjapildi, mis oli sünnitunnistusel. Selgus, et kehtib reegel, et dokumenti asendades saab taastada sünnil antud nime,» teatas Yana Toom ühismeedias.

«Mulle on varem öeldud, et Y muutmine J-ks on nimevahetus ja selle eest peab maksma. Noh, ma hakkasin vastu, kuna Y minu nimes tuletab meelde Venemaa kodakondsust, ma ei palunud kellelgi oma nime prantsuse keeles kirjutada. Mind lohutas see, et võin olla Ljudmila – ja ma nägin sellist transkriptsiooni. Aga siis läksin ID-kaarti vahetama ja Tammsaare PPA kontoris öeldi: «Kas sa ei taha eelmist kirjapilti tagastada?» Ja saingi eesnime esitähe asendatud! Ja nad ei võtnud raha!» märkis Toom oma Facebooki postituses.