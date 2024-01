​Kaunase ringkonnaprokurör üheksa-aastase tüdruku väidetavast röövijast: ta elas garaažis ning tal oli relvaluba

Viimastel päevadel on Leedut raputanud üheksa-aastase tüdruku Agota kadumine. Ta lahkus kodust ja liikus bussipeatusesse, mis asus kodutänava läheduses. Tüdruk plaanis sõita lähedale poodi, et osta patareisid.

Teisipäeval pidasid politsei esindajad ka pressikonverentsi, kus mainiti, et arutusel on ka võimalus, et tüdruku röövisid sugulased.