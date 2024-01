Algab oluline üleminekuline kuutsükkel, kus mõningad minevikuga seotud peatükid sulguvad lõplikult, et uus saaks peagi alata. Loe lähemalt, mida see kaasa toob.

Gregoriuse kalendri järgi paika pandud uue aasta algus on taevaseid tsükleid ja eluloovaid liikumisi jälgides paraku suvaline ja tähendusetu aeg, mistõttu tegelikult on kasutu 1. jaanuaril omale uue aasta lubadusi anda ja soove soovida. Tihti tõdetakse, et need soovid ja lubadused ei täitunudki ning see ei ole üllatav.