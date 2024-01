KLIPP ⟩ Jüri Butšakov sai saate «15 küsimust» osaliselt ootamatu kingituse

«Aga oota nüüd, Jüri, mul on üks väike asi sulle,» nentis saates «15 küsimust» osalenud Saimon , kes mängu alustamise hetkeks peatas.

Ootamatult jooksis mees stuudio nurka ja võttis seal isetehtud kingituse, mille siis saatejuhile Jüri Butšakovile ulatas. «Kuna tänapäeval on igal pool pistis moes,» põhjendas ta kingitust üle andes. Nimelt oli Saimon meisterdanud plaadi, millele oli graveeritud «15 küsimust».

«Ma olen väga tänulik, aitäh sulle!» nentis Butšakov, lisades, et kingitus jääb saatemeeskonnale. «See on esimene kingitus, mis me oleme saanud,» lisas ta naerdes.