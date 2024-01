Kummalised raadiorõngad, tuntud ka kui ORCd (odd radio circles), on nii massiivsed, et nende tsentrites asuvad terved galaktikad ja objektid ulatuvad sadade tuhandete valgusaastate kaugusele, kirjutab CNN .

Meie Linnutee galaktika läbimõõt on 30 kiloparsekit ja üks kiloparsek võrdub 3260 valgusaastaga. Kummaliste raadiorõngaste läbimõõt on sadu kiloparsekke. Siiani on tuvastatud ainult 11 ja mõned neist on potentsiaalsed ORCd, mida pole teadlaste sõnul kinnitatud.