RASSISMISKANDAAL ⟩ Soome presidendikandidaat Jussi Halla-Aho oma sõnavõtust: jah, ma kahetsen paljusid oma elus tehtud vigu

Põlissoomlased, keda on võrreldud ka meie EKREga, on konservatiivse maailmavaatega erakond Soomes. Erakonna endine esimees ja tänavune presidendikandidaat Jussi Halla-Aho andis Ilta-Sanomati valimisstuudios aru, kas ta kahetseb midagi, mida ta on varem öelnud.

Ilta-Sanomat on kirjutanud varem, et 2006. aasta detsembris avaldatud blogipostituses käsitles Halla-Aho vägistamisi, mille olid immigrandid toime pannud. Ta kirjutas toona, et loodab, et vägistamise sihtmärkideks valitakse «vasakpoolsed rohelised maailmaparandajad ja nende valijad».