70 AASTAT SURMAST ⟩ Eduard Wiiralti autoriõigused saavad vabaks. Mida see tähendab?

«Walt Disney korporatsioon on kaval olnud. Esiteks nad kauplesid välja, et seal tuli oodata õiguste lõppemist 95 aastat ehk seadusandlus kaitses Miki Hiirt kauem. Teiseks lasti vabaks ainult selline kõige algelisem Miki Hiire kujutis. See tähendab, et nad on kogu aeg hiirele midagi juurde joonistanud, ilusamaks teinud ja nii edasi. See tähendab, et tänapäevane Miki Hiir kaitse alt väljas ei ole,» kommenteerib Pild kuulsa hiire autoriõigusi.

«Eduard Wiiralti osas muutubki see, et varem, kui tahtsime äritegevuses kasutada Wiiralti teoseid, pidime mõtlema, kuidas autoritasusid maksame. Kuna 70 aastat need õigused pärijatel on, siis tuli alati enne äritegevuses kasutamist, näiteks reklaamis, filmis või muusikavideos, mõelda, et kellele ma raha annan ja kas üldse kasutusõiguse saan.»

Vabaks sai ka Miki Hiir Autoriõiguste aegumise tõttu vabaneb Miki Hiir Disney haardest sel aastal. See tähendab, et loomeinimesed võivad Miki Hiire algupärast versiooni kasutada peaaegu nii, nagu ise heaks arvavad. Miki Hiire hilisemate ja äratuntavamate versioonide õigused jäävad Disney'le, kuni nendegi loomisest möödub 95 aastat. Samuti tuleb olla tähelepanelik, et mitte rikkuda Disney kaubamärgiõiguseid. Hiljuti aegusid ka kuulsa Karupoeg Puhhi autoriõigused, mistõttu on mett armastav tegelaskuju juba leidnud ebatavalist rakendust. Aastal 2023 valmis õudusfilm «Winnie the Pooh: Blood and Honey» («Karupoeg Puhh: veri ja mesi»), kus miljonitele lastele tuttavad Puhh ja Notsu korraldavad hirmsa veresauna.