MOTIIV ON EBASELGE ⟩ Leedus kaduma läinud 9-aastane tüdruk leiti elusalt keskealise mehe garaažist

Viimastel päevadel on Leedut raputanud üheksa-aastase tüdruku Agota kadumine. Laps läks kaduma pühapäeva õhtul Kaunases. Teisipäeva hommikul pidasid politsei esindajad ka pressikonverentsi, kus mainiti, et laual on ka võimalus, et tüdruk rööviti sugulaste poolt. Mitu tundi hiljem, kella 23.00 ajal leiti tüdruk elusalt umbes 1,5 kilomeetri kauguselt kohast, kus teda viimati nähti.