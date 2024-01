Argipäeva õhtuti ETV vaatajate meelelahutust pakkuv «Ringvaade» ja saatejuhid Grete Lõbu ning Marko Reikop on pärast põgusat puhkust tagasi. Lõbu ja Reikop avaldasid hooaja avasaates, et puhkust nautisid nad mõlemad välismaal, Grete Tuneesias ja Marko Brasiilias.

Grete avaldas, et Põhja-Aafrika riiki Tuneesiasse läks ta koos perega ajal, mil seal turismihooaega ei olnud. «Minuga juhtub vahel selliseid asju, et tekib tunne, et elu saab enne läbi, kui sa kuskil käinud oled, ja selle Tuneesia reisiga juhtus see tunne eelmise aasta mais,» selgitas Grete saates ja lisas, et Tuneesias sai vastu võetud ka uus aasta.