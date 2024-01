Soomes on leidnud aset kummastav juhtum – lasteaias näljatunde üle kurtnud poiss paljastas oma jutu käigus, et isa kasutab kodus vägivalda. Mees eitas kohtus süüd, ent tunnistas osaliselt, et oli lastega käitunud jõuliselt, kirjutab Ilta-Sanomat.