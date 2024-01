EESTI JUURED LÖÖVAD VÄLJA ⟩ Kes on Elon Muski sõber riskikapitalist Steve Jurvetson?

Lõuna-Aafrika ja USA ettevõtjat, investorit ja miljardäri Elon Muski tunnevad vist kõik. Ta lähimate sõprade seas, kellega ta The Wall Street Journali andmetel koos pidutseb, väidetavalt ka narkootikume tarbib, seda pole keegi lõpuni kinnitanud, ja vaba aega veedab, leidub ka eestlane, kes ei jää Muskile alla. Ka tema on ettevõtja ja üks tuntumaid riskikapitaliste. Tegemist on USAs sündinud, kuid läbi ja lõhki Eesti juurtega Steve Jurvetsoniga (eestipäraselt Jürvetson).