ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Lauri Hussar – friigikogu haamrimees kooliteatrist, kirikukantslist ning telekast

(Näppu tõstes, et keegi vahele ei segaks) Aga kevadel me nägime seda, kuidas ilmselgelt nii protseduuriliste küsimuste, arupärimiste esitamise kui kõigega üritati lihtsalt Riigikogu töö seisma panna. Täiesti selge, et samamoodi enam edasi minna ei ole võimalik. Seetõttu ma arvan, et kõik need riigikogu juhatuse sammud sellele järgnenud kaebused Riigikohtusse ja Riigikohtust tulnud otsused on sõnastanud viisi, kuidas parlament peaks töötama.

Ma olen toonud näiteid Soome parlamendist ja Soome parlamendi spiiker Jussi Halla-aho oli väga imestunud, kui kuulis, millised on protseduurireeglid ja kuidas neid Eesti parlamendis esitatakse. Selle peale ta teatas, et neil küll protseduurilisi küsimusi ei küsita. Ja, kui pärisin, et miks ei esitata, siis ütles väga lihtsalt, et meil ei ole kombeks. Ja see on sama, mis tõstatati ekspertkogul, kus väga paljud eksperdid, riigiõiguse eksperdid, ka endised spiikrid, juhtisid tähelepanu sellele, et me võime ükskõik kui hea seaduse kirjutada, aga kui poliitilist kultuuri sellega ei kaasne, siis ei ole võimalik olukorda lahendada. Ehk poliitilise kultuuri olemasolu on keskne selles küsimuses, kuidas me saame lahendada selle, et parlament toimiks nii, et see ei oleks iseendale häbiks. Et see asi toimiks viisil, et ta oleks ühtepidi efektiivne ja teistpidi ka representatiivne, esindaks rahva häält. Ja samal ajal toimuks kvaliteetne arutelu.