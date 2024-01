«TikTok tuleks Euroopa Liidus ära keelata!» Soome parlamendisaadik näeb videoplatvormi julgeolekuohuna

Videoplatvorm TikTok on varemgi tekitanud andmete jagamise ja turvalisuse teemal kõneainet. Septembris kirjutas Postimehe Majandus sellest, et TikTok avab kauaoodatud andmekeskuse Iirimaal. Sellega loodeti leevendada Euroopas tekkinud ärevust andmete turvalisuse üle.

Soome parlamendisaadik Aura Salla on aga Helsingi Sanomatile avaldanud, et arvab, et TikTok on Euroopale julgeolekuoht. Salla väitel kasutatakse TikToki laetud videoid Hiinas selleks, et levitada propagandat.