Pärnumaal koera ja hobuse väidetavalt hooleta jätnud mees on Pärnu linnavalitsuse töötaja

Nädalavahetusel avalikustas Eestimaa Loomakaitse Liit, et Pärnumaa ühes talus on jäetud toidu ja joogiveeta koer ja hobune. Postituse all näidatakse näpuga Pärnu linnavalituse töötaja poole. Pärnu linna avalike suhete teenistuse juhataja Anu Juurma-Saks nendib toimetusele, et on asjast teadlikud ning saatnud järelpärimise ka politseile ning põllumajandus- ja toiduametile.