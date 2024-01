«Mulle tundus, et sinna oli müüdud kolm korda rohkem pileteid kui tegelikult rong oleks mahutanud. Ruumi ei olnud, õhku ei olnud, inimesed seisid isegi WCs... Rongist väljumine oli nii keeruline, et inimesed ei pääsenud õiges peatuses välja,» kirjeldas ta olukorda ja lisas, et samuti jäi osa rahvast rongist maha, kuna nad lihtsalt ei mahtunud peale.