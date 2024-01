TSIRKUS RÕUGE VALLAS ⟩ Kana vargusesse mässitud kirjanik Epp Petrone: käisin oma raha eest läbi tuisu neid päästmas

Rõuge vallas on naabrite vahel läinud lahti suur tüli ning kirjanik Epp Petronet süüdistatakse koguni kanade varguses. «Meil on kokku lepitud, et kevade poole, kui pakased on möödas, siis ma viin need kanad tagasi. See on maal väga tavaline asi, et kanad viiakse talvelautadesse kokku,» selgitab kirjanik ja lisab, et tema pole mitte midagi halba teinud. «Nende vahel on mingi rõve tüli, millesse mina tegelikult ei puutu.»