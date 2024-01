Toona möönis Brigita, et on küll tütrega lasketiirus käinud, ent kõnealusest juhtumist rääkides jäi ta napisõnaliseks, öeldes, et ootab menetluse lõpuni. «Ei, see ei olnud nii. Mina ei ole lasknud. Ma enne ei kommenteeri, midagi kui... See on üsna segane teema ja see ei puuduta mind, sest mina ei olnud osaline selles juhtumis,» sõnas ta toimetusele.