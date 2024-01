UUEL AASTAL UUE HOOGA ⟩ Luisa Rõivas avaldab, mida aastalt soovib: uue töö ja tegemiste kõrvalt läks see rütm ikka väga sassi

Uus aasta on uue hooga käima läinud! Muusikust riigikogu liige Luisa Rõivas nendib pühapäeaval ühismeediasse tehtud postituses, et ehkki ta uueaasta lubadusi ei anna, on tal siiski mõned soovid.

Näiteks toob ta välja, et soovib rohkem aega treeningutele. «Eelmisel aastal oma uue töö ja tegemiste kõrvalt läks see rütm ikka väga sassi ja ajas kogu mu sisemise olemise täiesti tasakaalust välja. Augustis olnud Ironman oli mulle tõeline katsumus, mis lausa nutma ajas, aga mis ka samal ajal suur eneseületus oli, sest tulin ainult tahtejõu abil lõpuni ja olin uhkelt finišis koos bändi viimase lauluga. Kehalisel aktiivsusel ja sellel kuidas me elus kõige muuga hakkama saame on tihe seos, hoidkem seda keha ja füüsist,» nendib ta.