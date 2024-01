Gert sõitis pühapäeva õhtul kella poole viie ajal parasjagu Tartus Lõunakeskuse juures asuva Handymanni ja Hawaii Expressi poe juurest mööda, kui märkas, et midagi põleb. Kohe ei saanudki ta aru, et inimene on leekides. «Kui lähemale sõitsin, siis nägin, et inimene põleb,» ütleb ta Elu24-le. «Mu naine on nähtust šokis ja püüan teda rahustada,» lisab ta.

Gert peatas auto ja jooksis välja, võttes samal ajal seljast oma jope. «Kahemeetrine leek oli üleval. Läksin välja, et teda vajadusel jopega kustutada, aga seal oli juba mees, kes ütles, et tal on autos tulekustuti,» kirjeldab ta. «Tuli sai kustutatud. Too moment oli mees täiesti teadvusel ja üks naine proovis temaga rääkida. Nägu oli tal üleni must. Mehe vanust on raske arvata, ilmselt on ta keskealine.»