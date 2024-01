Rakvere noormehed klaarivad sadade silmapaaride ees arveid, politsei on ühe «rusikakangelase» kinni pidanud

Elu24 toimetusele laekus pühapäeva õhtul hulgaliselt vihjeid TikTokis tehtud otsevideost, kus paluti ühel noormehel põlvitada. Juba järgmises klipis klaariti arveid rusikatega. Politsei kinnitas, et on toimunuga kursis ning üks isik on menetlustoiminguteks ka kinni peetud.