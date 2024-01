Mari Ojasaar-Parve meenutab kallist õde: kaks aastat inglitiibades, lihtsalt meeletult igatsen sind

«Mitte ükski sõna ei saa seda meeletut igatsust kirjeldada. Ikka veel kõnnin meie radadel ja otsin pilguga sind,» jagab Mari Ojasaar-Parve ühismeedia postituses. «Ikka veel jutustan endamisi meie jutte ja ootan vaikusest vastuseid. Ikka veel hoian ja pigistan õhus kätt, et keha ei unustaks seda tunnet, kui käsikäes kõndisime.»

«Ma tunnen, et kallis taevaõde, sa oled nüüd ilusas kohas. Kõik on hästi. On hästi! Lihtsalt meeletult igatsen sind! Kaks aastat inglitiibades,» ütleb Mari ning jagab suvist fotot jalutuskäigust metsas.