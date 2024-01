ÜLESKUTSE ⟩ Võrumaa Sõprade Muuseum: ärge visake vanu fotosid ära, viige need...

«Meie soov oleks tegelikult, et ükski vana foto ei leiaks oma lõppu prügikastis või veel vähem ahjus. Tegelikult on ka grupipiltidel kõik ju omad inimesed ümberringi. Eesti on väike, siin tuntakse ümbruskonnas paljusid, kõik on üht või teistmoodi kellegiga seotud.»

Kuus räägib, et Facebookis on mõned grupid, suurim neist Eesti Vanad Fotod , mis on inimestes suurt huvi äratanud. On ka kohalik Vana-Võrumaa vanade fotode grupp , kus jagatakse kõikvõimalikke fotosid.

«Oleme teinud üleskutseid ka varem ja mõningast tagasisidet on sellele ka tulnud fotode näol. Üle Eesti on tegelikult palju muuseume, mis hea meelega sooviks erinevate fotode näol oma kogusid täiendada,» ütleb Kuus. «Kuuleme vähemalt kord kuus, et vanad fotod läksid ahju või prügikasti. See teeb tõesti haiget. Muidugi on see sageli paratamatus. Inimesed kolivad, kõike ei suudeta kaasa viia alati. Inimesed vananevad, jäävad üksikuks, neil pole lihtsalt fotosid kuhugi jätta ja samas ei taheta, et need ka vedelema kuhugi jääksid. Seega ei leita kindlat alternatiivi, kuhu fotod panna. Siinkohal märgikski just ära, et on palju muuseume ja arhiive, kuhu saab oma ajaloolised fotod jätta vaatamiseks ka tulevastele põlvedele,» räägib ta.