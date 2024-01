«HOMMIK ANUGA» ⟩ 25-aastaselt enda kohta tõe teada saanud Siiri: see ei olnud kerge, seaduslikus mõttes oleks see olnud võimatu

«Hommik Anuga» saates käisid pühapäeva hommikul külas kaks Täiskasvanud lapsendatute kogukonna liiget Siiri ja Annika. Kogukond on mõeldud neile, kes on täiskasvanuna teada saanud, et nad on lapsendatud.

Siiri oli 25-aastane, kui ta sai teada, et on lapsendatud ja seda väga juhuslikult, sõbranna pulmas, kui keegi temalt küsis, kas ta teab, et on võetud laps. «See läks nii nagu minema pidi, tänasel päeval on see tegelikult teinud selle inimese, kes ma tegelikult olen ja kõik on hästi,» selgitas Siiri saatejuhile Anu Välbale.