Värskes intervjuus The Guardianile pajatas Foster lugejatele nii naisnäitlejana läbi elatud raskustest kui ka laste kasvatamisest, kuid kõige rohkem tähelepanu köitis intervjuus öeldud väide, et noorte, Z-põlvkonna näitlejatega on koostööd teha päris keeruline.

«Nad on tõesti tüütud, eriti töökohal,» naljatas Foster Z-põlvkonnast rääkides. «Nad ütlevad: «Ei, ma ei soovi täna seda teha, ma tulen kell 10.30.» Või e-kirjades ütlen neile: see kõik on grammatiliselt vale, kas sa ei kontrollinud oma õigekirja? Ja nad vastavad: «Miks ma peaksin seda tegema, kas see pole mitte mind piirav?»»