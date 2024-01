Tartu linnaliinibuss. Foto on illustreeriv.

Tartlane Allan nägi reede õhtul pealt, kuidas bussijuht külmast väriseva mehe ees uksed sulges ja meest bussi ei lasknud. Allanile tundus, et mees oli küll napsitanud, kuid sellest hoolimata poleks bussijuht tohtinud meest bussist maha jätta. «Ta seisis järjekorras, et bussile pääseda. Ei olnud agressiivne. Oli silmnähtavalt alajahtunud olukorras, sest värises üle keha,» ütleb Allan. Tartu linnaliinide esindaja kommenteeris esmaspäeval, et kõnealune purjus kodanik sõitis juba eelnevalt samas bussis lõhnates tugevalt alkoholi järele ja magades kuni lõpp-peatuseni, kus bussijuht ta maha suunas.