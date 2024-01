«Peale seda nädalavahetust on töötukassa klient,» kommenteeris keegi TikTokis omajagu kuulsust kogunud Ramoni ehk AlksiTaksiKaks otseülekande ajal ja viitas naisterahvale, kes tiktokkeriga koos pidutses. Punapäine naine, kes TikToki rahvale endast positiivset muljet ei jätnud, töötab riigiasutuses infospetsialistina. Naise sõnul võttis AlksiTaksiKaks ta reede õhtul peolt kaasa ning kahtlustab, et tiktokker pani talle midagi klaasi sisse.

TikTokis võib teha justkui kõike. Vähemalt sellise mulje jätavad mõned sealsed sisuloojad, kes videopostituste platvormil päevast–päeva toimetavad. Osad neist on leidnud endale omapärase niši, mis neile sobib ja mis on toonud neile teatud tuntust, kuulsust ja küllap osades ringkondades mingil määral ka austust. Kuid eelkõige saavad need «meelelahutajad» tähelepanu läbi ebasündsate ja sobimatute tegude, näiteks kaubanduskeskuse siseruumides suitsetamisega.