Populaarne TikToki trend, kus paarid jagavad enda fotosid olevikust ja siis hiljem minevikust, ajast, mil nad kohtusid, on jõudnud Eestisse. Trendiga läks kaasa vigursuusataja Kelly Sildaru, kes jagas endast ja kallimast, Mihkel Ustavist videona kahte fotot .

«Püha jumal, see tuletab mulle meelde...» seisab esimesel fotol, mida Sildaru oma TikToki postituses jagas. Sellel on 21-aastane Sildaru ja 26-aastane Ustav. Teine foto on minevikust, kui Sildaru oli 17-aastane ja Ustav 22-aastane.