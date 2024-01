USA Minnesota osariigi kohus teatas teisipäeval avalikustatud otsuses, et hokitähe Miko Koivu ja Helena Koivu abielu on nüüdseks seaduslikult lahutatud.

«Meil on tehtud viis-kaks-kaks-viis-ajagraafik. See tähendab seda, et lapsed on näiteks viis päeva minuga, kaks Mikkoga, siis kaks päeva minuga ja viis päeva Mikkoga,» rääkis Helena septembri lõpus Elu24-le.